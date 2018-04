Nel 2017 solo 444 parti: punto nascite a rischio chiusura

Lo evidenzia il presidente del Comitato ‘San Timoteo’ di Termoli Nicola Felice, dopo la pubblicazione dei dati Asrem sui parti lo scorso anno

CAMPOBASSO. Punto nascite di Termoli a rischio, con 444 nati nel 2017. A lanciare l’allarme il presidente del Comitato ‘San Timoteo’ Nicola Felice, dopo che l’Asrem ha diffuso i dati relativi alle nascite nel 2017: 1781 bimbi nati negli ospedali della regione.

“La dirigenza aziendale – ha evidenziato Felice – chiarisce che il punto nascite dell’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, negli ultimi due anni, presenta un trend di parti, e che dai dati del primo trimestre del corrente anno si può ipotizzare che il fatidico numero minimo di 500 nati sarà di certo garantito, escludendo quindi la chiusura del reparto. Questi risultati, da quanto è dato sapere, si sono raggiunti per accordi fatti con altre strutture sanitarie presenti delle regioni limitrofe alla provincia di Isernia”.

‘Per l’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli – ha rimarcato il presidente del Comitato - resta solo un lontano ricordo il brindisi, di fine anno, per aver raggiunto nell’anno 2015 i 500 nati. Nei due anni a seguire il trend negativo è cresciuto, fino a raggiungere nel 2017 solo 444 nati. Per scongiurare la chiusura del punto nascita, l’Asrem ha dovuto chiedere al Ministero della Salute, anche per l’anno 2018, apposita autorizzazione deroga”.

Risultati che secondo Felice dimostrano una scarsa attenzione al ‘San Timoteo’, unico presidio ospedaliero del Basso Molise, per una popolazione di oltre 120.000 abitanti, e oltre 200.000 nel periodo estivo. “Per il reparto ginecologia e punto nascita – precisa ancora - non vi è stato incremento di personale e di investimenti, necessari per migliorare, anche con nuove tecniche per il parto, il servizio agli utenti, mentre sono cresciuti i disagi per il personale sanitario in servizio. Questo ha indotto le partorienti a preferire punti nasciti degli ospedali delle regioni limitrofe: ospedale ‘San Pio’ di Vasto, e ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ di S. Giovanni Rotondo".

Orientamenti che fanno crescere la mobilità passiva e il rischio di chiusura del reparto. "Per Termoli e il Basso Molise – conclude Nicola Felice - sarebbe l’ennesima ingiustizia. Si auspica che il nuovo Consiglio regionale, che sarà eletto domenica 22 aprile, presti le dovute attenzioni anche per questo territorio”.

