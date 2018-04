Muore operaio de ‘La Molisana’, annullata la visita di Silvio Berlusconi

Il dipendente, 55 anni, era andato in azienda proprio per accogliere il leader di Forza Italia, quando è stato stroncato da un infarto. Una giornata di festa trasformata in tragedia

CAMPOBASSO. Operaio muore stroncato da un infarto, annullata la visita del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi al pastificio ‘La Molisana’ di Campobasso. Visita prevista per il pomeriggio di oggi, venerdì 20 aprile, prima della chiusura della campagna elettorale, con il comizio di Berlusconi in piazza Prefettura.

Il lavoratore, 55 anni, impegnato in produzione, che oggi non era di turno, era andato in azienda proprio per accogliere il presidente ‘azzurro’. Ma meno di un'ora prima dell'arrivo di Berlusconi si è accasciato al suolo, stroncato da un infarto. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Grande dolore tra i colleghi e tra i dirigenti dell'azienda simbolo del 'Made in Molise', per una tragedia che ha funestato quella che doveva essere una giornata di festa. Nel giorno di chiusura della campagna elettorale.

