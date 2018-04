Incidente mortale sulla Sp40, assolti tecnici provinciali

La sentenza del tribunale di Larino a conclusione del processo per il decesso della termolese Simona Bizzarro

LARINO. Accusati di omicidio colposo per la morte della 22enne termolese Simona Bizzarro in un incidente lungo la Provinciale 40, sono stati assolti dal Tribunale di Larino due tecnici della Provincia di Campobasso.

La giovane ha perso la vita nell’aprile del 2012, mentre a bordo di una Lancia Y, rientrava da San Martino in Pensilis. La sua auto è finita prima contro un muretto e poi si è scontrata con un'altra vettura, in un impatto risultato fatale.

In seguito al decesso sono finiti a giudizio, perché imputati per omicidio colposo, quattro tecnici della Provincia di Campobasso. Il processo ha avuto avvio da un esposto della famiglia della vittima che denunciò la pericolosità della strada, nel tratto tra San Martino in Pensilis e Campomarino.

Il consulente del Pm – riferisce l’Ansa - ha sostenuto la tesi che "a determinare lo sbandamento della Bizzarro al volante dell'utilitaria potrebbe essere stato un cane che sarebbe comparso sulla carreggiata determinando l'immediato tentativo della ventiduenne di spostarsi di lato".

