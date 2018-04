Forte scossa di terremoto, magnitudo 4.2. Torna la paura in Basso Molise

Il sisma con epicentro Acquaviva Collecroce è stato avvertito distintamente nei centri della costa. Il sindaco di Montenero di Bisaccia chiude le scuole per domani, 26 aprile. Gentiloni, in contatto con la Protezione Civile, segue l'evolversi della situazione

ACQUAVIVA COLLECROCE. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 (a 31 km di profondità) si è registrata alle 11.48 in Basso Molise, con epicentro Acquaviva Collecroce. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In particolare, il terremoto è avvenuto a un chilometro a Sud-Est di Acquaviva Collecroce. Altre località a pochi chilometri dall'epicentro sono Palata, Castelmauro, Tavenna, San Felice del Molise e Guardialfiera. Ma il sisma è stato chiaramente avvertito a Termoli, ma anche a Montenero Di Bisaccia, Portocannone e Petacciato, Vasto e San Salvo.

Molta paura e tantissime le persone scese in strada. Al momento non si hanno notizie di danni o feriti. Presi d’assalto i centralini dei vigili del fuoco. Nella notte i sismografi dell’Ingv hanno registrato una scossa di magnituto 2.5 a Guardialfiera. Dopo la scossa più forte le repliche, con epicentro Montecilfone. Alle 12.08 una scossa di magnitudo 2.4, seguita da una di magnitudo 2.3 alle 13.04 e una nuova di magnitudo 2.6 alle 13.23.

La scossa più forte è stata avvertita anche in Abruzzo, Campania e Puglia. Alcune persone - a quanto viene riferito - hanno chiamato i numeri di emergenza per segnalare l'evento, ma dopo qualche momento di paura la situazione è tornata subito alla normalità. In corso le ricognizioni deelle forze di polizia, dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Al momento non vengono segnalati danni neppue nei centi più vicini all'epicentro, come Guardialfiera. "Ho appena parlato con il sindaco di Guardialfiera - ha spiegato il governatore uscente, Paolo Frattura, all'Ansa - hanno sentito la scossa ma non c'è nessun problema". Anche il sindaco di Larino, Notarangelo, spiega che "noi qui non abbiamo sentito niente, qualcuno solo un leggero tremore ma non dovrebbero esserci problemi".

Diversamente, a Palata, il sindaco Michele Berchicci ha riferito di persone fuggite in strada, dalle case, subito dopo la scossa.Tanta paura, dunque, ma nessun ferito.

Intanto il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini, ha firmato un'ordinanza con la quale dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di domani, giovedì 26 aprile 2018, al fine di consentire i sopralluoghi tecnici delle strutture scolastiche.

Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, è in contatto con la Protezione Civile locale e segue l'evolversi della situazione nella regione.

(seguono aggiornamenti)

