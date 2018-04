Terremoto in Molise, il presidente dell’Ingv Doglioni: “Sequenza nuova rispetto ad Amatrice”

Intanto il sismologo Enzo Boschi rassicura, la scossa è profonda e i danni dovrebbero essere minimi

CAMPOBASSO. Terremoto a Acquaviva Collecroce, il sisma di magnitudo 4.2, registrato oggi dai sismografi e avvertito in tutto il Basso Molise non rientra nella sequenza iniziata il 24 agosto 2016 nell’Italia centrale. Lo ha detto Carlo Doglioni, il presidente dell’Ingv, l’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia. “E’ un fenomeno nuovo – ha chiarito Doglioni – anche la faglia segue un comportamento diverso, rispetto ai terremoti della sequenza di Amatrice, perché è molto più profonda e segue un movimento orizzontale”.

Un fenomeno avvenuto in una zona “poco nota”, secondo l’Ingv, piuttosto lontana dalla catena appenninica, dove in passato si sono verificati terremoti anche importanti.

Si tratta di un episodio con intensità di 1.500 volte inferiore al sisma di magnitudo 6.5 di Norcia, ha precisato Doglioni. “Eventi di magnitudo compresa tra 4 e 5 – ha detto il presidente dell’Ingv – ne registriamo una ventina l’anno in Italia. Non sono eventi rari, ma meritano comunque attenzione”.

E sull’accaduto è intervenuto anche Enzo Boschi, ex presidente dell’Ingv. "Il terremoto che alle 11.48 si è verificato in provincia di Campobasso - ha scritto il famoso sismologo su Twitter - ha una notevole profondità focale di circa 30 km. Quindi i danni dovrebbero essere minimi o nulli".

Secondo quanto si è appreso, l'effetto della scossa, che sulla direttrice di Acquaviva si è irradiato ai paesi del circondario, è stato avvertito più sulla costa che nella zona dell’epicentro. In corso le verifiche dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma per il momento non si segnalano danni. Tanta però la paura, con i cittadini che in diversi comuni sono fuggiti da casa, per riversarsi in strada.

