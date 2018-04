Carrese di San Martino vietata, Toma: “Troviamo una soluzione per correre in sicurezza”

La manifestazione è stata vietata dal prefetto, dopo la morte di un anziano a Chieuti. Attesa per il ricorso al Tar, con la richiesta di sospensiva cautelare e ordinanza del sindaco, sulla regolamentazione dell’ordine pubblico alla corsa, in programma per il 30 aprile. Al fianco delle comunità anche il vescovo De Luca

CAMPOBASSO. “La Corsa dei Carri di San Martino in Pensilis, che si svolge ogni anno il 30 aprile in onore del Santo Patrono San Leo, è il simbolo di una comunità ,che si sentirebbe privata della propria identità qualora la manifestazione non avesse luogo”.

E’ quello che ha dichiarato il nuovo presidente del Molise Donato Toma, intervenuto dopo che un un’ordinanza prefettizia ne ha vietato lo svolgimento per motivi di sicurezza, con una lettera indirizzata al prefetto della Provincia di Campobasso, Maria Guia Federico. Manifestazione vietata dopo la morte di un pensionato a Chieuti - dove domenica scorsa si è svolta una manifestazione analoga - travolto prima da un cavallo e poi dal carro trainato dai buoi.

“Si tratta – ha scritto Toma al prefetto - di un notevole esempio rientrante fra i beni culturali appartenenti al patrimonio culturale immateriale e, quale espressione di identità culturale collettiva contemplata dalle Convenzioni Unesco, è stato dichiarato dal Mibact di interesse storico-culturale e demoetnoantropologico particolarmente importante".

Toma, che è stato sollecitato dalla cittadinanza del paese bassomolisano ad intervenire per trovare una soluzione al problema, ha chiesto al prefetto di adoperarsi, “affinché possano essere rimossi tutti gli ostacoli che impediscono lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, in modo da garantire l’incolumità degli animali e delle persone”.

L’ultima parola spetta al Tar, al quale è stato chiesto un pronunciamento d’urgenza, atteso in giornata. Per tramite dell’avvocato Salvatore Di Pardo il sindaco di San Martino Massimo Caravatta ha chiesto la sospensiva cautelare ed ha nel frattempo firmato un’ordinanza, in merito alla regolamentazione dell’ordine pubblico per la manifestazione. Sperando nell’esito positivo del ricorso.

Al fianco della comunità di San Martino si è schierato anche il vescovo di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, esprimendo “solidarietà e vicinanza a un popolo che viene toccato in un profondo sentimento e resta turbato da un provvedimento che, senza voler entrare nel merito di procedure e normative, mortifica di fatto un'intera comunità, così legata alle proprie tradizioni e al senso di appartenenza a un territorio”.

“In attesa di conoscere quelle che saranno le evoluzioni – ha aggiunto il vescovo - sento di condividere, nei limiti del mio ruolo e delle mie funzioni, questo momento di sofferenza comunitaria con l'auspicio che si possano salvaguardare l'originalità e la specificità di un patrimonio storico e culturale, senza snaturare il senso di eventi che appartengono all'identità delle popolazioni e che da secoli si svolgono in onore dei Santi patroni. Un popolo genuino e vero – ha concluso De Luca - che vuole continuare a condividere queste manifestazioni con responsabilità e consapevolezza”.

