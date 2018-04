Carrese di San Martino, dal Tar niente sospensiva. Lo spiraglio della Commissione di vigilanza

La riunione, sul piano di sicurezza disposto dal Comune, in programma per lunedì 30 aprile, stesso giorno della manifestazione. E il Comitato difesa animali si dice d’accordo sulla sospensione della corsa

CAMPOBASSO. Carrese di San Martino, il Tar Molise non concede la sospensiva, rinviando la decisione sul ricorso presentato dall’amministrazione comunale all’udienza di merito del 23 maggio, ben oltre lo svolgimento della manifestazione. Ma lascia aperto uno spiraglio, affidando l'ultima parola alla riunione della Commissione di vigilanza comunale, in programma lunedì 30 aprile, stesso giorno della corsa.

Sarà dunque la Commissione a stabilire se ci sono le condizioni di sicurezza per far svolgere la manifestazione, vietata con ordinanza prefettizia anche a seguito della morte di un pensionato alla corsa dei carri di Chieuti. Alla tragedia che ha visto un uomo travolto da un cavallo e poi dai buoi. Commissione che dovrà pronunciarsi in merito al piano di sicurezza messo a punto dall’amministrazione guidata da Massimo Caravatta, reso ancora più stringente dopo i fatti di Torino e l’allarme terrorismo.

Una posizione anticipata nell’incontro che i parlamentari del M5s Antonio Federico e Luigi Di Marzio hanno avuto oggi con il prefetto vicario di Campobasso Pierpaolo Pigliacelli. Tutto rinviato a lunedì, dunque, in quella che appare come una vera e propria corsa contro il tempo.

Il neo presidente della Regione Donato Toma, solo questa mattina ha chiesto alla Prefettura di trovare una soluzione, per far svolgere in sicurezza la Carrese, con il vescovo di Larino-Termoli Gianfranco De Luca che si è schierato al fianco della comunità del paese.

Contrario, invece il Comitato europeo difesa animali onlus. "Finalmente – ha dichiarato Francesco Fortinguerra, portavoce della campagna contro le Carresi - le autorità governative cominciano a comprendere che lo Stato deve applicare con rigore le normative esistenti. Carabinieri e Nas hanno già fatto un ottimo lavoro per far emergere la verità dei fatti. Purtroppo, è stata necessaria anche la vittima umana a Chieuti per far aprire gli occhi su manifestazioni che si basano sullo sfruttamento sul maltrattamento di animali e che in società più evolute sarebbero da tempo vietate. Le tradizioni che si basano sulla sofferenza altrui, umana o non umana, vanno superate”.

