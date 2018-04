Furti e aggressione, arrestato latitante fuggito dalla Romania

L’uomo, 34 anni, si era nascosto in una tenuta non distante del capoluogo. Al controllo della Polizia aveva fornito le generalità del fratello, incensurato, ma è stato scoperto



CAMPOBASSO. Furti in abitazione commessi in Italia da stranieri, la Polizia di Campobasso ha arrestato un cittadino romeno di 34 anni, M.P.I., che era fuggito dal proprio Paese e si era nascosto in una tenuta poco distante il capoluogo molisano.

Dagli accertamenti svolti è emerso che l’uomo era gravato da un ordine di arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria della Romania, per una serie di reati commessi. A partire dalle razzie compiute in abitazioni isolate, anche con la presenza di persone all’interno, sistematicamente immobilizzate e derubate di ogni bene. Il 34enne, nascosto in Molise, al controllo della Polizia ha cercato di nascondere la propria identità, fornendo le generalità del fratello incensurato, del quale aveva la carta di identità. Ma i poliziotti insospettiti hanno effettuato una serie di controlli dai quali è stata individuata la vera identità dell’uomo, che quando si è visto scoperto ha rivelato il suo vero nome.

Attraverso l’Interpol la Polizia ha accertato che l’uomo doveva 4 anni di pena in Romania, per introduzione in edifici, furto ed aggressione. Messo a disposizione del presidente della Corte di Appello di Campobasso, quale organo competente, il latitante è stato portato nel carcere di Campobasso e denunciato, per aver reso false dichiarazioni sulla propria identità.

