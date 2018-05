Isernia: affitti in nero e degrado nel centro storico, scoppia il caso

Emergenza rifiuti nella parte antica della città: commercianti e titolari di esercizi pubblici lamentano l’utilizzo da parte di terzi dei contenitori loro dedicati per la differenziata. All’origine del problema la presenza di numerosi cittadini stranieri, residenti in abitazioni della zona senza contratto

ISERNIA. Concedono case in affitto agli stranieri, ma non li registrano con regolare contratto. E la situazione, determinata da alcuni proprietari di immobili ‘furbetti’, si ripercuote anche sulla gestione dei rifiuti.

La segnalazione proviene da alcuni commercianti e titolari di esercizi pubblici nel centro storico di Isernia, che da tempo lamentano difficoltà a gestire la raccolta differenziata. I cassonetti loro dedicati sarebbero stracolmi di immondizia anche nei giorni non indicati per il conferimento e, soprattutto, quando non sarebbero stati i diretti interessati a gettare i rifiuti.

Un problema che, ad una analisi del caso più attenta, sarebbe riconducibile – affermano – alla presenza di molti immigrati in zona, di fatto residenti ma non regolarmente registrati dagli affittuari. Situazione che comporterebbe per questi ultimi, non essendo intestatari di alcuna utenza, l’utilizzo abusivo dei secchi della spazzatura altrui. In sostanza, senza l'utenza registrata non si ha diritto ai cassonetti: dunque, per getatre via i rifiuti, ci si arrangia come si può, a scapito di chi invece è in regola.

Doppia beffa per gli esercenti, quindi, costretti a pagare tasse, sostengono, anche per i rifiuti non propri e soprattutto rimanendo spesso letteralmente ‘sommersi’ da immondizia.

Una segnalazione che vale quale monito agli organi competenti per gli eventuali accertamenti del caso.

