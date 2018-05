Maltempo, incidenti e allagamenti sulla costa

Primi disagi causati dai temporali insistenti e dalle raffiche di vento sul Molise. Allerta meteo ‘gialla’ per altre 36 ore

CAMPOBASSO/TERMOLI. Diramata dalla Protezione Civile regionale l’allerta meteo ‘gialla’ sul Molise per la giornata odierna e le successive 36 ore, sono stati registrati i primi disagi.

La pioggia insistente abbattutasi sulla costa ha causato l’allagamento di strade e rallentamenti alla circolazione.

Il violento temporale – riferisce l’Ansa - è stato causa di un incidente in via Corsica, a Termoli, tra due auto. In via Molinello, invece, l'acqua ha mandato in tilt un tombino sulla strada mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Viale Padre Pio sempre per un allagamento. Diversi i rami caduti che hanno minacciato l’incolumità di passanti e automobilisti.

Auto in panne, invece, sulla strada provinciale per Rotello. Sul posto si sono portati i pompieri del distaccamento di Santacroce di Magliano. Temperature in diminuzione e previste mareggiate sulla fascia costiera.

