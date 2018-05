Espulso dall’Italia, era clandestino in Molise: arrestato 25enne marocchino

Il giovane è stato rintracciato dagli agenti del commissariato di Termoli. Per lui processo per direttissima

TERMOLI. Erano passati due anni dalla sua espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, ma E.G.F., 25 anni, cittadino marocchino, è rientrato illegalmente sul territorio italiano.

Gli agenti del Commissariato di Termoli lo hanno rintracciato nell’ambito di un controllo e portato negli uffici di Polizia, nonostante il tentativo del giovane di dileguarsi, alla vista degli agenti in divisa.

Da approfonditi accertamenti è emerso che il clandestino era stato raggiunto, nel 2016, dall’ordine di espulsione dall’Italia, con divieto di farvi ritorno per cinque anni. Da qui l’arresto, in attesa del processo per direttissima.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063