Beccati con un ‘carico’ di piastrelle rubate, due giovani nei guai per ricettazione

Si tratta di un 34enne e di un 36enne rumeni, residenti a Portocannone, fermati dai carabinieri di Larino lungo la Sp 137

LARINO. Beccati in piena notte con un carico di piastrelle rubate in auto, sono stati denunciati per ricettazione e si apprestano ad essere rimpatriati. Si tratta di un 34enne e di un 36enne rumeni, residenti a Portocannone, finiti nella rete dei carabinieri della Compagnia di Larino.

I due sono stati fermati, a bordo di un’autovettura di media cilindrata, sulla Sp 137 e, all’atto della perquisizione veicolare, determinata da un atteggiamento sospetto, sono stati trovati in possesso di 35 pacchi di piastrelle, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza. Pertanto, considerata anche l’ora tarda, circa mezzanotte, il materiale è stato sottoposto a sequestro, unitamente all’autovettura per effettuare i necessari accertamenti.

Al termine dei controlli è emerso che le mattonelle erano state rubate in un deposito di una ditta di costruzioni di Larino e che l’autovettura era sprovvista di copertura assicurativa e il conducente privo di patente di guida.

I due sono stati così denunciati per concorso in ricettazione e nei loro confronti è stato proposto il rimpatrio, con foglio di via obbligatorio, alla Questura di Campobasso perché ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

Gli atti assunti sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Larino per gli adempimenti del caso.

