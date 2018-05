Comportamento antisindacale: ultima tegola sulla ex Giunta Frattura

Con la vertenza, promossa da Uil e Diccap, che si è conclusa con il pronunciamento del giudice del Tribunale di Campobasso, sulla legittimità degli atti di programmazione occupazionale e di organizzazione degli uffici e dei servizi

CAMPOBASSO. Ultima tegola sulla e Giunta Frattura. “Dopo circa 5 mesi dall'avvio della vertenza promossa dal Diccap e dalla Uil Flp – hanno dichiarato i segretari delle due organizzazioni, Tecla Boccardo e Luigi Sabatelli - per contestare la legittimità degli atti di programmazione occupazionale e di organizzazione degli uffici e dei servizi, adottati dalla Giunta Frattura, finalmente giustizia è fatta”.

Con Decreto n. 1634/2018 del giudice del Tribunale di Campobasso, è stato dichiarato il comportamento antisindacale tenuto dalla Regione Molise. Di più, il giudice ha ordinato la rimozione’ degli effetti prodotti dagli atti contestati dai due sindacalisti. Si tratta delle delibere di Giunta regionale 452, 462 e 538, tutte del 2017.

"Abbiamo appreso con soddisfazione – hanno dichiarato i due segretari - la decisione del Giudice che, con il decreto emesso, ha confermato quanto, in più occasioni e in diversi modi, abbiamo cercato di far recepire alla Regione Molise, anche nel corso di incontri successivi tenuti con i dirigenti. La loro posizione irremovibile, però – hanno aggiunto Boccardo e Sabatelli - ci ha portati a intraprendere la strada da noi ritenuta più giusta, celere ed a ‘costo zero’ per i lavoratori. Gli stessi lavoratori che, nel firmare un articolato documento indirizzato al presidente Frattura, ci avevano fatto presente il trattamento loro serbato e, nello stesso tempo, teso la mano alla ricerca di aiuto che, puntualmente, abbiamo dato mettendo a disposizione i nostri legali".

Un percorso giudiziario intrapreso dal sindacato e condotto dall’avvocato Domenico De Angelis, che si è rivelato fruttifero. "Non ci sentiamo comunque di gioire – hanno affermato ancora Boccardo e Sabatelli - visto il tempo e il lavoro andato perso, nonché le spese legali a cui è stata condannata la Regione Molise che, inevitabilmente, anche se nel piccolo, ricadranno sui cittadini molisani. Ci auguriamo, anche in considerazione della nuova Giunta regionale – hanno concluso - che a breve si possa ripartire nella programmazione occupazionale dell'Ente Regione, seguendo il legittimo percorso, nel rispetto delle corrette relazioni sindacali del ruolo del sindacato".

