Trasferimento migranti da un centro d’accoglienza, il Tar dà ragione alla Prefettura

Bocciato il ricorso di una società avverso il provvedimento prefettizio per lo spostamento dei richiedenti asilo in altra struttura. Per il Tribunale Amministrativo l’Ufficio di Governo avrebbe gestito bene la fase post emergenza con affidamenti mediante gara pubblica

ISERNIA. Il Tar Molise ha respinto il ricorso, proposto da una società che opera nel campo dell’accoglienza, per l’annullamento dei provvedimenti della Prefettura di Isernia sul trasferimento di alcuni richiedenti asilo ospitati in un centro di Cantalupo in altre strutture della provincia.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale – si legge in una nota dell’Ufficio di Governo pentro - ha ritenuto del tutto infondato il ricorso, in quanto i provvedimenti della Prefettura, come si legge nell’ordinanza, ‘sono congruamente motivati con la necessità di dare esecuzione all’accordo quadro stipulato tra la Prefettura e le ditte che hanno partecipato alla gara secondo l’ordine di graduatoria e, pertanto, vincolati alla luce delle previsioni del bando’.

Il trasferimento ha posto fine – continua la nota - ad una gestione emergenziale dell’accoglienza, che era stata avviata dalla ditta ricorrente a seguito di un affidamento diretto disposto nel 2017 dalla Prefettura, che nel frattempo ha reperito ulteriori strutture con apposita gara”.

Dunque, dal palazzo di Governo evidenziano la temporaneità e l’urgenza di un primo affidamento, determinato dagli eccezionali flussi del 2017, cui fa seguito una gestione dei migranti – quella attuale, con una pressione mitigata e non emergenziale - più organizzata e sistemica, basata sulle “procedure di evidenza pubblica” e non più sulle assegnazioni dirette. Un criterio di azione ispirato anche al miglioramento della qualità dell’accoglienza.

“Quindi l’Autorità Giudiziaria – si legge ancora nel comunicato - ha ritenuto che la Prefettura ha correttamente agito, dando la precedenza alle strutture delle cooperative collocatesi in graduatoria in posizione antecedente rispetto alle ricorrenti. Né sono stati in alcun modo pregiudicati il diritto all’accoglienza e quello all’integrazione socio-culturale dei richiedenti asilo, dei quali i ricorrenti si sono detti ‘fortemente preoccupati’, in quanto, all’opposto, i servizi di accoglienza che saranno resi a seguito della gara sono connotati da livelli qualitativi molto più elevati grazie al bando di gara che si è rivelato molto selettivo, consentendo di scegliere le ditte migliori”.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal Prefetto di Isernia Fernando Guida “per la decisione del TAR, che ha riconosciuto chiaramente la correttezza dell’operato della Prefettura, facendo giustizia delle gravi ed irresponsabili affermazioni esternate dai rappresentanti della ditta ricorrente, per le quali potrebbero essere chiamati a dar conto in altra sede”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063 e invia ISCRIVIMI