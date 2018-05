In macchina con un coltello vietato: denunciato un 60enne

Dai carabinieri di Colli al Volturno. Beccato anche un 33enne agli arresti domiciliari, che non aveva rispettato gli obblighi della misura cautelare

VENAFRO. Aveva in macchina un coltello. I carabinieri di Castel San Vincenzo, hanno denunciato alla Procura di Isernia un 60enne abruzzese. L’uomo è stato fermato durante un controllo e alla vista dei militari ha mostrato chiari segni di preoccupazione, che hanno indotto gli uomini dell’Arma ad approfondire gli accertamenti. Dalla perquisizione personale e veicolare è spuntato il coltello, di genere vietato.

L’arma è stata sequestrata, mentre l’uomo dovrà rispondere del reato di porto illegale di armi. Ulteriori indagini sono in corso, per accertare il motivo del possesso del coltello.

I carabinieri di Colli al Volturno hanno invece denunciato un 33enne del paese, sottoposto agli arresti domiciliari, per violazioni alle prescrizioni che gli erano state imposte dall’autorità giudiziaria, in relazione alla misura cautelare cui era sottoposto, per reati in materia di stupefacenti.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063 e invia ISCRIVIMI