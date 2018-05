Boato nella notte: nuovo assalto al bancomat. I ladri fuggiti

Il colpo, con la tecnica della 'marmotta', alla filiale del Monte dei Paschi di Siena, a San Martino in Pensilis. L’esplosione avvertita distintamente dai residenti della zona. Bottino circa 5mila euro

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nuovo colpo ai bancomat del Molise. E con la solita tecnica: l’esplosivo. Il furto, nella notte, ai danni della filiale del Monte dei Paschi di Siena a San Martino in Pensilis, dove i ladri hanno agito facendo saltare in aria il dispositivo, per portar via il denaro destinato ai prelievi. Circa 5mila euro.

Secondo i primi riscontri i componenti della banda avrebbe utilizzato la tecnica della 'marmotta': avrebbero cioè fatto saltare il bancomat incastrando un parallelepipedo di ferro imbottito di polvere esplosiva in un'intercapedine della cassa.

L’esplosione, che ha danneggiato gli arredi della banca, è stata chiaramente avvertita dai residenti nella zona. Sul posto, per effettuare i rilievi, i carabinieri della Compagnia di Larino e della stazione di San Martino, con le indagini coordinate dalla Procura di Larino. Si cercano i responsabili, che dopo il colpo sono fuggiti. Facendo perdere le loro tracce. E in Molise torna l'allarme sicurezza.

