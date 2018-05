Anziana muore dopo l’incidente: camionista indagato per omicidio stradale

Non ce l’ha fatta Carmela Iorio, la 80enne che alla guida della sua Fiat 126 impattò contro un mezzo pesante nei pressi di San Polo Matese

SAN POLO MATESE. Non ce l’ha fatta Carmela Iorio, la pensionata rimasta coinvolta nell’incidente stradale accaduto lo scorso 13 febbraio lungo la statale nei pressi di San Polo Matese. Era a bordo di una Fiat 126 che impattò contro un camion che trasportava balle di fieno. La pensionata venne sbalzata fuori dall’abitacolo, anche a seguito dell'impatto con il guard-rail.

Immediati i soccorsi per la 80enne che venne trasferita presso l’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. In questi mesi i medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma ogni tentativo si è purtroppo rivelato vano: troppo gravi i traumi riportati nello scontro.

Intanto è stato iscritto nel registro degli indagati l’autista del mezzo pesante. L’ipotesi di reato formulata nei suoi confronti è quella di omicidio stradale. Dai rilievi eseguiti dai carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto sarebbero infatti emerse responsabilità da parte dell’uomo.

