Battaglie legali per i bolli auto: funzionari della Regione denunciati

CAMPOBASSO. Bolli auto, esplode la rabbia dei cittadini. ‘Sotto accusa’ finisce la gestione delle procedure eseguite dalla Regione Molise in merito ai contenziosi. Per questo alcuni automobilisti, assistiti dall’avvocato Giovanni Di Nardo hanno presentato una denuncia nei confronti dei funzionari della Regione Molise per il reato di abuso d’ufficio.

“E’ ormai prassi della Regione Molise – spiega il legale - richiedere l’emissione dell’ingiunzione di pagamento alla Ica Creset relativamente al bollo auto anche nei casi in cui l’avviso di accertamento è stato annullato con sentenza della Commissione Tributaria. In pratica, la Regione Molise metodicamente disattende il giudicato. Se il cittadino si oppone all’ingiunzione innanzi al Giudice, sostenendo le spese del legale, vi è la possibilità che la Regione o la Ica, prima di costituirsi in giudizio, annullino il provvedimento in autotutela, diversamente l’ingiunzione diventa esecutiva e verrà disposto il fermo amministrativo del veicolo, nonostante il Giudice abbia in precedenza annullato l’avviso di accertamento, ovvero il titolo esecutivo”.

Accade tuttavia che molti contribuenti, confidando nel fatto di aver vinto il contenzioso, non si oppongono all’ingiunzione di pagamento, “con ingiusto vantaggio della Regione – evidenzia infine Di Nardo -, che in tal modo riscuote i bolli auto nonostante l’annullamento degli stessi da parte del giudice”.

