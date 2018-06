Furti e danneggiamenti nelle scuole: denunciati tre giovanissimi

Si tratta di due 19enni di Campobasso e di un 18enne di origini romene, ma residente in città. Per la Polizia sarebbero loro i responsabili dell’episodio avvenuto alla ‘Colozza’. Denunciato anche un 52enne, per l’incauto acquisto di un computer portato via dalla scuola

CAMPOBASSO. Furti e danneggiamenti nelle scuole, denunciati tre ragazzi per ricettazione. Si tratta di due 19enni di Campobasso (B.N. e A.D.) e di un 18enne di origini romene residente nel capoluogo (H.E.D), tutti gravitanti nel mondo della tossicodipendenza. Per la Squadra Mobile sarebbero i responsabili dell’episodio di furto e danneggiamento avvenuto il 28 maggio ai danni della scuola ‘Colozza’ di Campobasso. Per la Polizia i tre avrebbero, con la loro condotta, danneggiato il patrimonio edilizio comunale e determinato l’interruzione dell’attività didattica per due giorni.

I tre giovani, oltre ad appropriarsi delle monete della macchinetta distributrice di merendine e bevande, avevano sottratto un computer portatile e arrecato danni con l’apertura degli estintori. Alcuni di loro non sono nuovi ai reati contro il patrimonio e la loro posizione è al vaglio della Divisione Polizia Anticrimine, per l’adozione di idonee misure di prevenzione.

L’indagine ha poi consentito di recuperare e sequestrare il computer rubato e di denunciare C.N., campobassano di 52 anni, per incauto acquisto del pc, dai ragazzi autori del furto all’istituto scolastico.

La denuncia dopo l’intensificazione dei controlli disposta dalla Polizia nei pressi delle scuole, a seguito dei numerosi episodi di furto e di tentato furto che si sono verificati nell’ultimo periodo, anche con danni alle strutture. Servizi che nei giorni scorsi hanno portato la Volante a denunciare due ragazzi campobassani, per il danneggiamento aggravato di una porta dell’Istituto ‘Marconi’.

