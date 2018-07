Operazione estate sicura, controlli e denunce a raffica da Questura e Squadra Mobile

Una coppia di Campobasso fermata con eroina e cocaina mentre rientrava da Foggia. Gli agenti sventano anche una truffa finanziaria ai danni di un anziano

CAMPOBASSO. Sono state diverse le operazioni della Questura di Campobasso nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”. Un uomo e una donna, di 53 e 36 anni residenti nel capoluogo, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cui 20 grammi di eroina e 5 di cocaina rinvenute nell’auto su cui viaggiavano. I due sono stati intercettati sulla Statale 645 provenienti da Foggia e l’uomo che era alla guida con la patente sospesa è stato denunciato anche per violazione del codice della strada.



La Squadra Mobile ha anche eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Genova, a carico di un 50enne di Campobasso già condannato con sentenzia definitiva nel 2016 per ricettazione di veicoli per scontare i restanti 2 anni e 4 mesi di reclusione nella casa circondariale del capoluogo.



Altri interventi sono stati effettuati dalla Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Un 48enne residente a Padova è stato denunciato per tentata truffa ai danni di un anziano cui aveva fatto firmare dei documenti per una finanziaria senza rilasciare copia all’interessato. Sono stati anche bloccati per tentato furto una donna del Kurdistan iracheno, ma residente a Campobasso, che cercava di portar via dei capi di abbigliamento del valore di 400 euro dall’esercizio commerciale “Globo”, due uomini di 33 e 27 anni di Napoli – già destinatari del foglio di via – per vendita non autorizzata di vestiario nei pressi del “Centro del Molise”. Stesso provvedimento, infine, per altri tre uomini, un 42enne, un 40enne e un 52enne che vendeva orologi in via Genova, ma tutti residenti a Napoli, per vendita non autorizzata. Tutta la merce è stata sequestrata.

