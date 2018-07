Adriatica di sangue: muore motociclista di 21 anni

Si tratta di Donato Campofredano, di Guglionesi. Annullata la due giorni di festa cittadina

PETACCIATO. Prima avrebbe urtato un'auto, poi sarebbe finito contro un camper posteggiato lungo il ciglio della strada. Così avrebbe perso la vita Donato Campofredano, giovane di 21 anni di Guglionesi, nei pressi del bivio per Marina di Petacciato, lungo la Statale 16 Adriatica. Il camper era parcheggiato nell'apposita area di sosta che si trova non lontano dalla spiaggia.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 13. Il 21enne stava percorrendo quel tratto di strada in compagnia di un amico, in sella a un'altra moto, che viaggiava poco distante. Sul posto è prontamente giunto il 118, ma nonostante il ricovero presso l'ospedale San Timoteo di Termoli, le ferite riportate nel violento scontro sono state fatali per il giovane. Sgomenta la comunità di Guglionesi, dove la due giorni di festa cittadina organizzata da alcuni privati è stata annullata per lutto. Sull'accaduto indaga la polizia stradale, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'ennesimo incidente mortale sulle strade del Molise.

