Esce fuori strada e si ribalta con l’auto: donna ferita e soccorsa dai vigili del fuoco

Non è in pericolo di vita. L’incidente questo pomeriggio, sulla provinciale 163, tra Palata e Acquaviva Collecroce

PALATA. Esce fuori strada e si ribalta con l’auto, donna soccorsa dai vigili del fuoco e portata in ospedale. L’incidente questo pomeriggio, sulla strada provinciale 163, tra Palata e Acquaviva Collecroce. A tirar fuori la conducente dall’abitacolo una squadra dei pompieri di Termoli, intervenuta insieme al 118 e ai carabinieri. Quindi il trasporto d’urgenza al ‘San Timoteo’. La donna, medicata e sottoposta ad accertamenti, non è in pericolo di vita.

