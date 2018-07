L’operaio travolto e ucciso da un tir lungo la A14. L’evento in occasione del suo 43esimo compleanno (GUARDA LA FOTOGALLERY di Pino Manocchio)

ISERNIA. Era giunto al nord per lavoro. Insieme ai colleghi operai stava effettuando per una ditta dei lavori di manutenzione ad un cavalcavia a Monselice, nel padovano, quando un triste destino lo ha travolto.

Vincenzo Sarachelli, 42enne di Isernia, sposato e padre di sei figli, è stato investito da un tir nei pressi di una stazione di sosta lungo l’autostrada A13. Era il 19 giugno scorso. Ma il ricordo di Vincenzo rimane vivo nei suoi cari e in quanti lo conoscevano.

Ed ecco che ieri, 23 luglio, in occasione del suo 43esimo compleanno, il suo quartiere gli ha reso omaggio.

Nel piazzale antistante la chiesa San Giuseppe Lavoratore di San Lazzaro si è, infatti, tenuta una fiaccolata in suo onore, organizzata dall’associazione ‘Rom in progress’.

L’evento è stato aperto da un momento di preghiera, cui è seguita una breve processione. Infine, la proiezione di un breve video in sua memoria.

Toccante e commovente la cerimonia, che ha visto sfilare in prima fila i figli dell’uomo prematuramente scomparso.

FOTOGALLERY



https://www.isnews.it/cronaca/55322-isernia-a-san-lazzaro-la-fiaccolata-in-ricordo-di-vincenzo-sarachelli.html#sigProId2c80b21ccd View the embedded image gallery online at:

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/