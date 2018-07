Mercato auto, in Molise vince l’usato: oltre 8mila passaggi nei primi 6 mesi del 2018

Secondo i dati dell’osservatorio AutoScout24, l’interesse per il diesel resta alto nonostante la crescita dei modelli “green” con un prezzo medio di poco inferiore agli 11mila euro

CAMPOBASSO. Si conferma in crescita in Molise il mercato delle auto usate nei primi sei mesi del 2018 con 8.644 atti: +6,6% rispetto allo stesso periodo del 2017 che, a sua volta aveva fatto registrare un +4,8%. I dati sono stati diffusi dall’Osservatorio di AutoScout24 (www.autoscout24.it), il portale di annunci auto e moto, leader in Europa, sul mercato delle auto usate nel I semestre 2018. In base a questi numeri, il Molise si posiziona al 19esimo posto in Italia, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne, con 328,9 passaggi netti ogni 10mila abitanti passa al 7° posto.

I dati per provincia confermano l’aumento dei passaggi di proprietà: in valore assoluto, al primo posto c’è Campobasso con 6.226 (+7,8%), seguita da Isernia con 2.417 (+3,4%). Se si analizza il criterio della popolazione residente maggiorenne, le due province sono molto simili: a Isernia si registrano 329,9 passaggi ogni 10.000 abitanti, mentre a Campobasso 328,4.



Sul fronte dei prezzi di vendita delle auto in offerta sul mercato, la media si attesta a circa 10.680 euro (12.210 la media nazionale) con la provincia di Campobasso leggermente più “cara”, 10.805 euro, contro i 10.555 di Isernia. Infine, tra le alimentazioni, il diesel resta la preferita con il modello Audi A3 il più richiesto in assoluto nonostante la crescita sensibile delle vetture usate ecologiche e a bassi consumi (+132%) con il modello Lexus Nx 300h in cima alle preferenze, mentre l’età media delle vetture è di 7,3 anni a fronte del dato nazionale di 7,5: un dato che evidenzia come il cambiamento avvenga per necessità e non per un mero “sfizio”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063 e invia ISCRIVIMI