Incappucciati e coperti da mimetiche assaltano due supermercati: bottino 20mila euro

E’ caccia alla banda che nella notte ha colpito in due attività di Termoli. Si cercano 5 uomini, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza

TERMOLI. Hanno colpito incappucciati e coperti da mimetiche. E’ caccia alla banda che nel corso della notte ha assaltato due supermercati di Termoli, il Gran Risparmio e l’Md di via Corsica. Cinque uomini, ripresi dalle telecamere, che hanno sfondato le porte del magazzino, con l'utilizzo di un muletto, e scassinato casseforti e registratori di cassa, per portar via un bottino di non meno di 20mila euro.

Oltre al denaro i ladri hanno trovato gioielli di famiglia, custoditi all'interno delle cassette di sicurezza. Le indagini sono in corso, ma intanto in Molise è allarme sicurezza.

