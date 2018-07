Un cappio per gli organizzatori del Gay Pride del Molise, nuove minacce in vista dell’evento

Polemiche e atti intimidatori per la manifestazione in programma il prossimo 28 luglio a Campobasso. La denuncia dell’Arcigay che rilancia l’invito alla partecipazione



CAMPOBASSO. La città di Campobasso si prepara al suo primo Gay Pride non senza polemiche e soprattutto atti intimidatori.

Dopo la comparsa di un lanciafiamme sulla pagina facebook della manifestazione, gli organizzatori dell’evento hanno ricevuto l’ennesimo messaggio di minaccia: una foto recante un cappio.

Ma la kermesse arcobaleno non si ferma e, anzi, i promotori rilanciano l’appello alla partecipazione: “Ogni manifestazione merita rispetto, - si legge in una nota dell’Arcigay Molise - e soprattutto il Pride, che mai si è mostrato violento ma solo come giornata di festa e contenuti, continuerà a muoversi in tal senso. La nostra risposta sarà quella di scendere in piazza, coinvolgendo tutta la popolazione del Molise, a cui facciamo appello, in senso di solidarietà. Appuntamento alle ore 16 in Piazza Vincenzo Cuoco a Campobasso”.

Il messaggio intimidatorio – fanno sapere - è apparso sia tra i messaggi ricevuti dalla pagina Arcigay Molise, che pubblicamente in un post.

