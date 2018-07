L’addio a Sergio Marchionne, lo stabilimento Fca di Termoli si veste a lutto

Da Zurigo l’annuncio della morte dell’ex amministratore delegato di Fca, dalla fabbrica molisana tangibile la tristezza nei volti dei lavoratori

TERMOLI. Le condizioni di salute di Sergio Marchionne non davano spazio all’ottimismo e oggi, 25 luglio, dalla sua stanza dell’ospedale di Zurigo, dove era relegato ormai in coma irreversibile, ha salutato per sempre la vita. La morte del dirigente apre così un’analisi profonda su ciò che è stato e ciò che sarà delle prossime azioni politiche amministrative dell’azienda leader del settore automobilistico. Il timone, già da giorni, è in mano al nuovo A.D. Michael Manely e sarà lui a continuare quanto Marchionne ha costruito in questi anni. Intanto sono molteplici i messaggi di cordoglio provenienti da tutto il mondo, non solo da parte della classe imprenditoriale internazionale ma anche da parte dei singoli lavoratori, operai e impiegatiche lavorano negli stabilimenti italiani.

A Termoli, dove Fiat e Fca hanno rappresentato da sempre un punto di riferimento per tanti lavoratori, è palpabile la tristezza che ha avvolto la fabbrica. Bandiere a mezz’asta, 15 minuti di stop alla produzione e il suono delle sirene che dalle 13 ha riempito lo stabilimento molisano hanno rappresentato per molti un momento di sincera commozione. Il legame di stima tra lo stabilimento di Termoli e Marchionne era nato nel 2014 quando per la prima volta il dirigente aveva voluto salutare gli operai molisani, dopodichè altre visite nella fabrica che, come affermò Marchionne:” Rappresenta il fiore all’occhiello di Fca con i suoi lavoratori modello portati spesso da esempio di professionalità e dedizione”, tanti i momenti storici che tornano alla mente dei lavoratori termolesi, dall’inaugurazione del motore Fire 12 alle strette di mano ai dipendenti con la promessa mai dimenticata “lavorerete qui ancora per molto”. Momento storico fu anche l’annuncio, ancora nell’azienda termolese, della produzione di 200mila motori Alfa Romeo delegati proprio nelle mani dei lavoratori molisani. Insomma Marchionne in Molise ha lasciato un segno tangibile delle sue politiche ma anche un ricordo piacevole nei dipendenti che lo hanno ascoltato, lo hanno applaudito e in lui hanno riposto speranze e fiducia nel futuro.

