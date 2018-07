Isernia, 51mila euro al SuperEnalotto: è caccia al fortunato

La schedina vincente giocata presso la tabaccheria Esposito

ISERNIA. Ha vinto 51mila euro con una giocata semplice, a due colonne. E' caccia al fortunato vincitore, a Isernia, che ha fatto '5' al SuperEnalotto nell'estrazione di ieri sera, martedì 24 luglio. Il giocatore ha puntato presso la tabaccheria Esposito, in corso Risorgimento, di fronte al complesso scolastico dell'Ignazio Silone. Il Molise, dunque, si conferma in un periodo d'oro per le giocate al SuperEnalotto. Lo scorso 23 giugno, infatti, a Campobasso sono stati vinti ben 3 milioni di euro.

