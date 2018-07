Protocollo Regione-Unimol, ‘no’ alla sospensiva richiesta dal Neuromed

Il tribunale amministrativo non ha accolto l’istanza dell’Istituto privato, nelle more del giudizio di merito





CAMPOBASSO. Nei giorni scorsi la notizia del ricorso al Tar da parte dell’Istituto Neuromed di Pozzilli per ottenere la sospensiva del protocollo d’intesa tra Regione Molise e Unimol in materia di assistenza sanitaria, stipulato il 26 ottobre del 2017.

Notizia resa nota, non senza stupore e preoccupazione, dal rettore dell’Università del Molise, Gianmaria Palmieri, il quale considera l’accordo esistente “fondamentale per l’assistenza sanitaria pubblica molisana e per la formazione dei nuovi medici”.

Ed ecco che oggi il Tribunale Amministrativo del Molise ha rigettato l’istanza di sospensiva.

Il Tar – si legge in una nota dell’Unimol - ha ritenuto, infatti, insussistenti i presupposti per la concessione della sospensiva, sia sotto il profilo del periculum in mora (ossia del pericolo che nelle more del giudizio nel merito possano esserci danni derivanti dalla permanenza in essere del protocollo), sia sotto il profilo del fumus boni iuris.

