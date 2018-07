No a violenza e razzismo, i Radicali rilanciano sulle politiche dell’accoglienza

Nel corso della mobilitazione che si è svolta a Campobasso, sulla scia degli episodi di Pescolanciano e Belmonte del Sannio

CAMPOBASSO. Hanno tenuto un sit-in in Piazza Prefettura, per dire no a violenza e razzismo. Un’iniziativa organizzata a Campobasso dai Radicali del Molise, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’immigrazione, rigettando gli episodi di violenza e di xenofobia. A muovere gli organizzatori anche l’episodio dell’incendio al centro di accoglienza di Belmonte del Sannio, “frutto della becera propaganda – hanno dichiarato i Radicali – che partiti e movimenti da qualche tempo hanno deciso di intraprendere”. Un episodio che a loro avviso, come quello analogo di Pescolanciano, è “frutto di un racconto che punta a mistificare la realtà e i dati statistici”.

Da qui l’appello dei Radicali a una vera politica di integrazione, lanciata anche durante la manifestazione di Campobasso. Con l’invito ai molisani a prendere atto che la regione “è radicata nel multiculturalismo”, presentando da secoli insediamenti dell’Est Europa. Durante la mobilitazione sono state raccolte le firme per ‘Welcoming Europe’, iniziativa dei cittadini europei per il superamento dell’attuale legislazione in materia di accoglienza e salvataggio dei migranti.

