‘Gay Pride’ del Molise, ancora minacce: “Vi pesteremo a sangue e vi manderemo in ospedale”

A poche ore dalla manifestazione di Campobasso, che avrà come madrina Vladimir Luxuria. Episodio denunciato alle forze dell’ordine e all’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Crescono intanto le adesioni

CAMPOBASSO ‘Gay Pride’ del Molise, a poche ore dalla manifestazione di Campobasso, che avrà come madrina Vladimir Luxuria, ancora minacce agli organizzatori. Questa volta ancora più gravi delle immagini con i cappi da impiccagione, o della bomba atomica pronta a cadere sulla città nella zona della sfilata. “Vi picchieremo a sangue, fino a mandarvi in ospedale”, le durissime parole rivolte agli organizzatori.

“Abbiamo avvisato immediatamente le forze dell’ordine, che sono al nostro fianco – hanno fatto sapere da Arcigay Molise - segnalando anche l’episodio all’Oscad, Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Ci aspettiamo la solidarietà di tutti e che in piazza scendano quante più persone, perché nessuna minaccia talmente grave è giustificabile. La violenza e la morte non si augurano a nessuno. Durante il Pride ribadiremo che Campobasso non è una città fondata sull’odio, come accade nei paesi in cui l’omosessualità è punita con la pena di morte”.

Immediata la solidarietà di Sinistra Italiana Molise, che lanciando l’invito “partecipiamo”, ha condannato gli atti intimidatori e le minacce indirizzate agli organizzatori del Pride Molise, “auspicando una numerosa partecipazione, come migliore sostegno ai promotori e alle tematiche proposte”.

A partecipare al Gay Pride anche il Pd del Molise, come annunciato dalla segreteria nazionale che ha aderito formalmente a tutti i Pride locali e nazionali. “Le conquiste di questi ultimi anni promosse e sostenute dal Partito Democratico non devono essere messe in discussione. Vale la pena ricordare al Ministro della famiglia Fontana che la diversità è un valore, e come tale va rispettato. Siamo certi che Campobasso ed il Molise sapranno rispondere alla grande”.

Tra le adesioni il Pcl, “per un movimento Lgbt antifascista, clericale e anticapitalista”. Adesioni che si vanno ad aggiungere a quelle arrivate nei giorni scorsi, di Cgil Molise, Potere al Popolo, Laboratorio Progressista e Rifondazione.

Al Pride pure la Consulta Femminile del Comune di Campobasso, “per una una giornata di condivisione, di festa, colorata dall’arcobaleno dei diritti”. “Dietro lo striscione della Consulta - il messaggio della presidente Teresa D’Alessio e della vice presidente Marisa Biasella - ci saranno fisicamente le mani, i cuori e le scelte non solo delle donne dell’organismo appena costituito ma, idealmente, i cuori e le mani di ogni figlia, madre, sorella di questa Terra resiliente, che va sempre più scoprendo e affermando la sua straordinarietà”.

“Particolare sostegno va dalla Consulta all’Arcigay Molise, anche e soprattutto in solidarietà per gli attacchi e le accese opposizioni alla manifestazione del 'Molise Pride' – hanno concluso - che porta Campobasso nel novero delle città europee accoglienti, multiculturali e solidali”.

Il percorso, con il vessillo del Comune di Campobasso, che ha concesso il patrocinio, partirà da piazza Cuoco, davanti alla stazione ferroviaria, e si snoderà in via Veneto, corso Mazzini, Piazza Pepe, corso Vittorio Emanuele e piazza della Repubblica. Dalle ore 14 fino al termine della manifestazione, come previsto da Palazzo San Giorgio, per consentire il passaggio della sfilata, divieto di sosta in piazza della Vittoria, piazza Cuoco e via Veneto. Alle 19, in piazza Prefettura, ‘Live music & Campari Pride’. Ad animare la giornata Nadia Girardi, presidente di Arcigay Basilicata.

