L’onda arcobaleno travolge Campobasso: grande successo per il ‘Gay Pride’

Oltre ai manifestanti, 5mila secondo gli organizzatori, ha colpito la grande partecipazione popolare, con tantissimi cittadini, soprattutto giovani, che hanno accolto con canti, balli e applausi il passaggio del corteo

CAMPOBASSO. L’onda arcobaleno travolge Campobasso. Una festa. Così l’aveva annunciata Vladimir Luxuria, madrina della manifestazione. E così l’ha vissuta la cittadinanza di Campobasso, che ha assistito con entusiasmo al passaggio della sfilata, partita da piazza Cuoco alle 17 e arrivata intorno alle 19 a piazza della Repubblica, attraversando corso Vittorio Emanuele gremito di gente. Migliaia i partecipanti, 5mila secondo gli organizzatori. Decisamente meno secondo le forze dell’ordine.

Ma quello che più ha colpito è stata la grande partecipazione popolare. Non soltanto esponenti della comunità Lgbti. Ma tante famiglie, mamme, papà, nonne, bambini. E soprattutto tantissimi giovani, che hanno accolto con applausi, balli e canti il passaggio del corte e del camion sul quale, accanto alla presidente dell'Arcigay Molise Luce Visco, sono saliti a inizio percorso il sindaco di Campobasso Antonio Battista e il presidente del Consiglio comunale Michele Durante. Oltre al consigliere comunale dem Antonio Molinari. Presente, a inizio manifestazione, anche il governatore Donato Toma ,“mi ha invitato gente perbene e ho accolto l’invito”, il suo commento.

Ad animare il corteo Nadia Girardi, presidente di Arcigay Basilicata, con abito scollato e parrucca bionda, come la drag queen Ivana Trum. Luxuria in tubito di paillettes e Luce Visco con mini di jeans e crop top. Sobrie, ben al di là dei timori di chi paventava una manifestazione volgare.

“Campobasso ha dimostrato di non essere omofoba - il commento degli organizzatori - e che, insieme alle istituzioni, è necessario intraprendere un percorso concreto contro l'omofobia. Oggi Campobasso e il Molise hanno dimostrato di essere motivo d'orgoglio in tutta Italia, una città e una Regione che non escludono".

"Campobasso è una città che accoglie, integra e riconosce i diritti delle persone - le parole del sindaco Antonio Battista - noi non siamo la città della paura. Campobasso e il Molise non hanno paura". "Sono stato invitato ufficialmente - ha detto il Governatore - e visto che l'invito mi e' pervenuto da persone per bene, ho deciso di partecipare".

"Essere oggi con voi - ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Michele Durante - non è una dimostrazione di coraggio, ma di gioia. E’ l’odio che provoca problemi, non l’eccesso di amore di qualunque tipo. Vi abbraccio idealmente tutti”.

Nelle parole di Vladimir Luxuria il riferimento alle minacce arrivate negli ultimi giorni agli organizzatori. “Avevano detto che una bomba sarebbe caduta su Campobasso – ha detto la madrina della manifestazione – invece è esplosa la bomba dell’allegria. Cari bigotti – ha aggiunto – non preoccupatevi per noi, ma per il vostro fondamentalismo. Oggi abbiamo abbattuto due pregiudizi, che questa manifestazione è volgare, mentre quello che è volgare sono le riunioni di Salvini. Noi diciamo chiudiamo i porti agli omofobi. Così come abbiamo abbattuto il pregiudizio che a Campobasso queste cose non si possono fare. Invece si possono e si devono fare”.

A colpire i colori della manifestazione. Un’onda arcobaleno. I colori degli ombrellini, delle magliette, delle ghirlande di fiori, delle bandiere. Che hanno indossato non solo i manifestanti. Ma anche tanti cittadini. Durante il primo ‘Gay pride’ del Molise.

C.S.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/