Lite furibonda: commerciante aggredisce la moglie in un negozio di Campobasso

E’ successo questo pomeriggio in via Cavour. La donna ferita alla fronte. L’uomo fermato dalla Polizia e portato in Questura



CAMPOBASSO. Lite furibonda in un negozio di Campobasso, in via Cavour, non lontano dalla stazione ferroviaria. Commerciante aggredisce la moglie, che esce di corsa dal negozio. Secondo alcuni racconti, da confermare, con il volto pieno di sangue. L'episodio è accaduto questo pomeriggio.

A quanto sembra l’uomo è stato fermato e portato in Questura, mentre la donna è stata soccorsa dai medici del 118. Avrebbe riportato delle ferite alla fronte, non è chiaro se determinate da un corpo contundente o se per aver sbattuto la testa all’interno del negozio. Forse contro uno scaffale.

Le urla provenienti dall’attività commerciale hanno richiamato l’attenzione dei passanti e dei cittadini residenti in zona, anche perché sembra che la lite sia proseguita anche fuori dal negozio. Sul posto è quindi subito arrivata una pattuglia della Volante della Polizia. Le condizioni della donna, fortunatamente, ferita e in stato di shock, non sembrano gravi. E' stata medicata e portata a sua volta in Questura, per fornire la sua versione dei fatti.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/