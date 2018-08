Strage sulla statale: 12 braccianti morti in un terribile incidente

Tragedia ai confini con il Molise, tra Ripalta e Apricena. I lavoratori, appena rientrati dalla raccolta dei pomodori, viaggiavano su un furgone che si è scontrato con un tir

TERMOLI. Strage di braccianti agricoli ai confini con il Molise. Morti in un terribile incidente stradale 12 migranti di nazionalità africana, impegnati nella raccolta dei pomodori. I lavoratori viaggiavano in un furgone con targa bulgara, che si è scontrato con un tir che trasportava cereali sulla statale 16, tra Ripalta e Apricena, in provincia di Foggia, a pochi chilometri dal confine tra Molise e Puglia. Una tragedia immane: oltre ai morti ci sono anche alcuni feriti. Bloccata la circolazione sull’Adriatica, con il traffico deviato sulla viabilità provinciale.

