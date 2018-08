Strade da bollino nero, sorpassi in curva e telefono alla guida: scattano le sanzioni della Polstrada

Già fermati oltre 200 veicoli nel fine settimana appena trascorso e rilevate 65 infrazioni. Ma il pattugliamento del territorio sarà ancora più intenso a ridosso del ferragosto

CAMPOBASSO. Weekend da ‘bollino nero’ sulle strade quello appena trascorso, con controlli della Polstrada di Campobasso e Termoli intensificati per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Nella sola giornata di domenica, sulla Statale Bifernina, sono state impiegate quattro pattuglie aggiuntive nelle ore considerate più ‘calde’, ossia in mattinata e dopo le 19.

Durante tale attività, gli agenti, coordinati dal vice questore aggiunto Marco Graziano, hanno messo in campo un’intensa attività di prevenzione e monitoraggio della viabilità: sono stati così controllati quasi 200 veicoli, rilevate 65 infrazioni al Codice della Strada, 140 i punti decurtati e ben 4 patenti ritirate.

La maggior parte delle violazioni ha riguardato il sorpasso in curva, il mancato uso delle cinture di sicurezza e, soprattutto, l’uso del telefonino durante la guida.

Constatato che nelle strade controllate non vi sono stati incidenti ed il traffico è risultato regolare, l’attività preventiva – fanno sapere dalla Polizia - ha prodotto i risultati sperati.

Tali controlli del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni, in concomitanza del previsto aumento del traffico veicolare per l’esodo del prossimo fine settimana ed in particolare per la giornata di ferragosto.

