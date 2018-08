Strage sulla statale, i braccianti morti lavoravano in Molise. Individuata un’azienda agricola

L’impresa, di Campomarino, insieme a sei del foggiano, ai confini con la regione, sotto la lente delle Procura di Foggia, che potrebbe indagare anche per caporalato. L’inchiesta però potrebbe passare per competenza a Larino o Campobasso

CAMPOBASSO. Strage di braccianti sulla statale 16, tra Termoli e Foggia, i 12 migranti morti nel terribile incidente stradale di ieri, lavoravano - non è ancora chiaro se tutti o in parte - nelle campagne del Molise. E’ quello che trapela dall’inchiesta, aperta dalla Procura di Foggia, che indagherà anche per un’eventuale ipotesi di caporalato. Inchiesta che potrebbe però essere trasferita, per competenza, a Larino o a Campobasso.

Intanto sarebbero state individuate sette imprese agricole, una a Campomarino e sei nel foggiano, ai confini del Molise, dove erano impegnati i 12 extracomunitari, che vivevano in una baraccopoli in Puglia, sorta dopo lo sgombero del cosiddetto ‘gran ghetto’. Struttura dove stavano tornando dopo una giornata di lavoro.

Intanto sembra che a determinare l’incidente sia stato il conducente del furgoncino, su cui viaggiavano le vittime, che avrebbe invaso la corsia opposta, dove procedeva il tir che trasportava cereali. Nel frattempo gli inquirenti stanno cercando di capire se i braccianti avessero un contratto di lavoro regolare.

Una tragedia che ha scosso l’Italia. Per domani, alle 18, è prevista una manifestazione organizzata dai sindacati a Foggia, alla quale interverranno la Cgil e la Flai Cgil Abruzzo e Molise. “Non è consentito parlare di tragiche fatalità – il commento del sindacato - perché questi incidenti sono il frutto delle condizioni di grave sfruttamento che vivono i braccianti, impiegati nelle campagne di raccolta dei prodotti agricoli. Diciamo basta alle morti sul lavoro in agricoltura, allo sfruttamento, al caporalato nelle compagne del Sud e del Nord Italia, alle condizioni disumane di vita e di lavoro che si trovano a vivere quotidianamente i tanti lavoratori”.

