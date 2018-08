Bimbo resta chiuso in macchina: scatta l’allarme. Sfondato un finestrino per salvarlo

E’ successo oggi a Termoli, dove oggi si sono vissuti momenti di panico

TERMOLI. Bimbo di due anni rimane chiuso in macchina sotto il sole, scatta l’allarme. Momenti di panico, quelli vissuti oggi a Termoli, nei pressi del Castello Svevo, all'ingresso del borgo. I genitori del piccolo stavano caricando valigie e passeggino nel portabagagli quando, inavvertitamente, il bimbo rimasto in auto ha fatto scattare la sicura, bloccandola. I genitori hanno allora provato ad aprire l’auto, senza riuscirci.

A quel punto è salita la tensione, mentre tanti cittadini si avvicinavano alla macchina. Sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, sono arrivati vigili del fuoco e polizia. Gli operatori della Squadra Mobile, hanno sfondato, in totale sicurezza per l'incolumità del piccolo, il finestrino posteriore lato guida, per sbloccare la sicura e salvare il bambino, apparso sudato e accaldato, ma in buone condizioni di salute.

