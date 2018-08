Isernia, migrante bloccato mentre spaccia droga in villa comunale

Il richiedente asilo bloccato dai carabinieri mentre cedeva marijuana a un giovane del posto

ISERNIA. Migrante ospite di un centro di accoglienza, scoperto mentre spacciava droga nella villa comunale di Isernia. Il richiedente asilo, di nazionalità nigeriana, è stato fermato dai carabinieri, durante un'operazione antidroga, mentre cedeva un involucro contenente marijuana a un giovane isernino. Portato in caserma, il migrante è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la droga è stata sequestrata, insieme al denaro provento dello spaccio. Per il giovane acquirente segnalazione in Prefettura.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/