Isernia, ubriaco si sdraia nella Fontana Fraterna e finisce nei guai

L’uomo si è beccato una denuncia da parte dei carabinieri per oltraggio e rifiuto di fornire indicazioni sulla sua identità



ISERNIA. Completamente ubriaco, ha raggiunto il centro storico di Isernia e ha deciso di sdraiarsi all’interno della Fontana Fraterna, forse perché pensava di smaltire così la sbornia.

Ma l’unico risultato ottenuto dall’isernino è quello di essersi beccato una denuncia da parte dei carabinieri. Il suo gesto non è certo passato inosservato e qualcuno ha deciso di chiamare il 112. Nel centro storico sono giunti i carabinieri del Nor. L’uomo è stato perciò deferito per oltraggio e anche perché si è rifiutato di fornire ai militari le sue generalità.

Sempre i carabinieri del Nor hanno denunciato un pregiudicato del luogo, sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari per reati in materia di stupefacenti. L’uomo è accusato di inosservanza alle prescrizioni impostegli dalla competente Autorità Giudiziaria.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale