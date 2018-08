Volontari al lavoro senza sosta per aiutare le popolazioni colpite dal sisma

In prima la Croce Rossa che ieri sera hanno raggiunto i centri vicini all’epicentro per assistere i cittadini. Soccorsa a Larino una donna ferita alla testa dalla caduta di uno specchio

CAMPOBASSO. E’ in atto una vera e propria mobilitazione per garantire un’assistenza adeguata alle popolazioni colpite dal sisma. In prima linea il comitato regionale Molise della Croce Rossa Italiana che ieri sera, subito dopo la scossa di magnitudo 5.1 si è attivata immediatamente per raggiungere le zone vicine all’epicentro.

Nelle operazioni sono stati impegnati 15 volontari CRI dei comitati di Campobasso e Isernia e un dipendente, per un totale di sei squadre equipaggiate con quattro ambulanze e due auto. Il personale ha effettuato servizio dalle ore 22 di ieri fino alle ore 7 di questa mattina ed è stato impiegato principalmente presso i centri di raccolta allestiti sia all’aperto che all’interno di una scuola sismica di Montecilfone.

I volontari, inoltre, hanno provveduto ad allestire tende, di cui tre pneumatiche, nell’agro di Palata. A Guglionesi, invece, CRI Molise ha svolto attività di assistenza all'amministrazione comunale di Guglionesi nell'organizzazione della macchina della Protezione Civile comunale e nel trasporto di persone con grave patologie, prima presso il centro raccolta e poi in luoghi idonei indicati dalla stessa amministrazione.

Da ieri sera, inoltre, sono proseguite senza sosta le operazioni di monitoraggio nei comuni colpiti dal sisma: i volontari sono intervenuti a Guardialfiera dove era stato segnalato un crollo di muro di un’abitazione già inagibile con il terremoto del 2002, e a Larino dove a seguito del sisma una donna ha riportato ferite alla testa per il crollo di uno specchio.

“Le verifiche tecniche nei centri abitati e l’assistenza alla popolazione – ha dichiarato in merito il presidente CRI Molise, Giuseppe Alabastro presente, nelle zone colpite–, continueranno senza sosta anche nella giornata di oggi. Saremo affiancati ai Vigili del Fuoco e agli altri soccorritori per intervenire in caso di necessità. Per fortuna il forte terremoto non ha provocato danni ingenti e non ci sono stati feriti gravi, ma la paura tra la popolazione è tanta. In queste zone è ancora indelebile il ricordo della tragedia di San Giuliano di Puglia, motivo per cui CRI Molise sarà vicino a tutti coloro che stanno vivendo queste ore difficili. Siamo in continuo contatto con la Protezione Civile e alle altre istituzioni – ha concluso Alabastro – per far fronte a qualsiasi emergenza”.

