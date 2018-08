Campagne di sangue, agricoltore muore travolto dal trattore

L’incidente, questo pomeriggio, a San Martino in Pensilis. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso



SAN MARTINO IN PENSILIS. Ennesimo incidente mortale nei campi del Molise. Un agricoltore di 71 anni, A.D.G. le sue iniziali, è morto, travolto dal trattore. L’incidente questo pomeriggio, intorno alle 17, a San Martino in Pensilis, in contrada Valle Sassano. Dai primi rilievi sembra che l'uomo non si sia ribaltato col mezzo, ma abbia perso l'equilibrio, cadendo al suolo e finendo schiacciato dal trattore, all'altezza del torace.

Ad accorgersi della tragedia che si era appena consumata il figlio dell'uomo, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i medici del 118, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo. A effettuare i rilievi i carabinieri di Termoli. Sconvolti i familiari e la comunità del paese.

