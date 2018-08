Maltempo, nubifragio si abbatte sulla costa

Pioggia battente e raffiche di vento hanno causato allagamenti e danni a Termoli e nei centri limitrofi. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, impegnati in diversi sopralluoghi

TERMOLI. Nella giornata di ieri la Protezione civile ha diramato l’allerta meteo ‘arancione’ per questa domenica 26 agosto sulla costa molisana. Ed oggi pomeriggio, puntuale, si è abbattuto su Termoli e sui centri limitrofi della fascia adriatica un forte nubifragio.

Mareggiate, strade allagate e raffiche di vento hanno caratterizzato la violenta perturbazione, provocando numerosi danni, in città, nelle campagne e soprattutto sul lungomare.

Sradicato da un lido addirittura un gazebo, piombato poi in strada, col rischio di causare conseguenze ben più gravi per l’incolumità degli automobilisti di passaggio.

In azione i vigili del fuoco.

