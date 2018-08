Un masso si stacca dalla via Matris: paura sotto la collina Monforte

Lo spuntone di roccia si è fermato pochi metri prima di precipitare al suolo. I residenti della zona hanno rilanciato la richiesta di mettere in sicurezza l’area

CAMPOBASSO. Un enorme masso si stacca dalla via Matris, paura nella zona della collina Monforte. Lo spuntone di roccia, del peso di alcuni quintali, è precipitato lungo delle pendici della collina, fermandosi pochi metri prima di precipitare al suolo, in un’area dove ci sono anche diverse abitazioni. I residenti della zona hanno più volte chiesto di mettere in sicurezza l’area e la via Matris, il percorso panoramico e religioso che da Viale del Castello arriva fino al santuario mariano.

