Caccia, in Molise si parte il 1° settembre: uffici aperti per consegnare i tesserini

Le strutture dell’assessorato regionale all’Agricoltura saranno operative anche di pomeriggio, nei giorni del 30 e 31 agosto



CAMPOBASSO. Caccia, al via sabato 1° settembre, la preapertura della stagione venatoria 2018/2019. Per l’occasione, come fa sapere l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Cavaliere, è prevista l’apertura straordinaria degli uffici ‘Caccia e Pesca’ situati presso le sedi di Campobasso (Via G. Vico, 4), Isernia (Via G. Berta, 1), Termoli (Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8) e Montenero di Bisaccia (Via Madonna di Bisaccia, 4). Strutture che resteranno aperte per la consegna dei tesserini, anche il pomeriggio - dalle ore 15 alle 18 - del 30 e 31 agosto.

