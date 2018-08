Viadotti Sente e Verrino: controlli terminati, serve manutenzione ma non rischi immediati

La Provincia di Isernia, con Mike Matticoli, rende noti i risultati dei controlli effettuati con strumentazione ‘by bridge’ messa a disposizione dell’Anas

ISERNIA. Terminati nel tardo pomeriggio di ieri, 28 agosto, i controlli sui viadotti Sente e Verrino, di competenza della Provincia di Isernia, grazie al metodo ‘by bridge’ messo a disposizione dell’ente per un giorno dall’Anas.

“Le verifiche – riferisce l’esponente di palazzo Berta con delega alle Infrastrutture Mike Matticoli - hanno confermato che non vi sono rischi immediati, ma le opere necessitano comunque di manutenzione. In particolare il Verrino richiede il rifacimento dell’impermeabilazzazione e il rifacimento, con potenziamento, delle scoline laterali che non riescono più ad assorbire le grandi quantità di acqua derivanti dalle attuali ‘bombe d’acqua’ completamente diverse dalle precipitazioni del passato.

Il Sente – prosegue Matticoli - presenta l’ormai famosa rotazione della pila n. 3, che sebbene non abbia fatto più movimenti, necessita comunque di messa in sicurezza. Come già ribadito in numerose occasioni, se non si interviene immediatamente sui due viadotti, non è escluso che nei prossimi due/tre anni di si arrivi alla chiusura per evitare rischi all’utenza. La Provincia ha aggiornato, anche in termini di costi, la lista delle priorità che sarà inviata alla Regione Molise nei prossimi giorni, corredata da una dettagliata relazione sulla situazione della rete viaria provinciale.

Un particolare ringraziamento – conclude - va alla struttura tecnica dell’ente che, come in ogni occasione, ha dimostrato competenza e professionalità oltre che forte dedizione”.

