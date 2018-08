Tir perde il carico: paura sulla statale. Traffico deviato per liberare la strada

L’incidente all’altezza del Nucleo industriale di Sessano

ISERNIA. Tir perde il carico lungo la statale 650, all’altezza del Nucleo industriale di Sessano del Molise. L’incidente questo pomeriggio, intorno alle 18. Sul posto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, per sgomberare la carreggiata, e della polizia stradale, per regolare il traffico, a lungo rallentato e deviato per Carpinone. Illeso il conducente del mezzo pesante.

