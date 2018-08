Infortunio sul lavoro lungo la Statale 632, operai ferito ad una gamba

Trasportato in ospedale a Isernia, prognosi di 15 giorni per l’uomo impegnato in attività di manutenzione alla segnaletica. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Arma impegnata anche in altre attività: controlli sui viadotti Sente e Verrino

CERRO AL VOLTURNO. Impegnato in interventi di manutenzione lungo la Statale 632, è rimasto ferito ad una gamba.

Incidente sul lavoro per un operaio originario della provincia di Campobasso, in servizio per una ditta appaltatrice di lavori riguardanti la manutenzione della segnaletica orizzontale sull’arteria viaria, nel tratto che attraversa il comune di Cerro al Volturno.

Mentre era intento a manovrare una corda plastificata, per delineare la porzione di asfalto da rimarcare, si è verificato l’infortunio.

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l’ospedale di Isernia, dove è stata riscontrata una ferita da taglio giudicata guaribile con quindici giorni di prognosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castel San Vincenzo, competenti per territorio, che in queste ore stanno indagando, mediante accertamenti per verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non è finita. Carabinieri impegnati anche in attività di controllo sui viadotti della Strada Provinciale 86, Verrino e Sente, così come deciso in sede di riunione tenutasi presso la Prefettura pentra, riguardante l’analisi sullo stato delle infrastrutture viarie.

Tra le prescrizioni impartite dall’Ente gestore e sulle quali verificheranno la scrupolosa osservanza le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, vi è quella della riduzione del limite di velocità e l’adozione di particolari cautele in caso di pioggia. Già questa mattina pattuglie dei reparti territoriali del Comando provinciale di Isernia hanno svolto mirati servizi sul rispetto delle nuove disposizioni, non rilevando comunque al momento particolari criticità.

