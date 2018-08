Terremoto, Tartaglione a Montecilfone: “Priorità ai centri più colpiti e agli sfollati”

La deputata di Forza Italia, accompagnata dalla consigliera regionale Mena Calenda, è stata nel comune più vicino all’epicentro

CAMPOBASSO. Terremoto del Molise, la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Annaelsa Tartaglione è stata oggi a Montecilfone, il comune più vicino all’epicentro del terremoto che ha colpito il Molise. Con centinaia di persone costrette a vivere fuori dalle proprie abitazioni, tra disagi e paura. Una visita in cui la parlamentare, accompagnata dalla consigliera regionale della Lega Mena Calenda, ha espresso la sua solidarietà alle popolazioni e all’amministrazione.

“Al sindaco Franco Pallotta, che ci ha ricevuto e mostrato i danni creati dallo sciame sismico – ha scritto Tartaglione sulla sua pagina Facebook - abbiamo assicurato tutto il nostro sostegno a livello regionale e nazionale. Il governo discuterà sul riconoscimento dello stato di emergenza il prossimo 7 settembre, ci attiveremo per velocizzare il più possibile le procedure, per soddisfare tutte le esigenze che giungono dal territorio e fare in modo che nessuno venga dimenticato e lasciato solo. Assoluta priorità ai centri più colpiti e soprattutto agli sfollati – ha concluso Tartaglione - che hanno il diritto di tornare a vivere in tempi rapidi in alloggi confortanti e sicuri”.

