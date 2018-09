Terremoto, sale il bilancio dei danni: inagibile il Comune di Portocannone

Intanto si cerca una soluzione al problema della scuola. Gli studenti potrebbero essere costretti a spostarsi a San Martino in Pensilis

PORTOCANNONE. Terremoto del Molise, sale il bilancio dei danni provocati dalle scosse del 14 e del 16 agosto. Il Comune di Portocannone è stato dichiarato inagile, pertanto gli uffici comunali saranno spostati a Palazzo Manes, come fa sapere l’amministrazione.

Edificio inagibile così come la scuola di Portocannone, con gli studenti che potrebbero essere costretti a seguire le lezioni a San Martino in Pensilis. Una soluzione che preoccupa non poco le famiglie, tanto che si valuta anche l’adeguamento di alcuni locali comunali. Una decisione sarà presa entro l’inizio della prossima settimana.

