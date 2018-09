Campagne di sangue. Si ribalta con il trattore: muore un 84enne

E’ successo intorno alle 12 a Baranello, a contrada Macchie. Sul posto, per i soccorsi, vigili del fuoco e ambulanze del 118. Ma per l'anziano, purtroppo, non c'era più nulla da fare

CAMPOBASSO. Ennesimo incidente mortale nei campi del Molise. Un anziano di 84 anni, Giulio Tomaro, si è ribaltato con il trattore mentre lavorava nelle campagne di Baranello, a contrada Macchie. L’incidente intorno alle 12 di oggi, 4 settembre. Ad accorgersi del dramma che si era appena consumato i familiari dell'uomo, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto per tentare di salvare l’agricoltore sono arrivati vigili del fuoco e ambulanza del 118. Ma per l'anziano, purtroppo, non c'era più nulla da fare (seguono aggiornamenti)

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/